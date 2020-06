Monitoramento no campo pode ser implementado já

Reunião ocorreu na tarde de ontem na sede da OAB

Exclusivo: Lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro promoveram encontro na tarde desta segunda-feira, dia primeiro, no auditório da Subseção da OAB de Santo Antônio da Platina. O objetivo foi novamente reunir também forças da segurança pública e alinhavar formas de combater os frequentes ilícitos cometidos no interior do município. O núcleo denominado Segurança do Campo, que inclui chacareiros, fazendeiros e sitiantes, tem conseguido reduzir o número de crimes na zona rural.

Rogério Schneider, diretor-executivo do Grupo Schneider Sistemas de Segurança e Comunicação, de Pato Branco, relatou as possibilidades e características do serviço implementado em Palmas, município de 51 mil habitantes situado no sudoeste do Paraná

A pretendida Central de Monitoramento terá um custo a ser rateado e ser disponibilizada para os organismos de segurança público. Por isso, a Procuradoria Geral do Estado fará uma avaliação e, tudo indica, não haverá problema para ser instalado em Santo Antônio da Platina com todas as modernidades da tecnologia específica do segmento.

O encontro teve a participação do presidente do Sindicado Patronal Rural, José Afonso Junior; do prefeito Professor Zezão; da promotora de Justiça Luciana Helena Tofano Chuvalski, do promotor Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas, do deputado federal Pedro Dedoni Lupion, do presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Aílson Levatti, do comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Marcos Fernando Sanches Alarcon; do líder ruralista Luis Ferroni, do vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Frans Lomman; das produtoras rurais Lígia Buso e Anete Lima, dos advogados Claudinei de Paula Coelho e Alex Massarelli, e dos produtores Gustavo Ferroni e Harley Machado.