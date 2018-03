Batalhão homenageia soldados de Santo Antônio da Platina

Os dois têm dez anos na Corporação

Aconteceu na tarde desta sexta-feira(23), no auditório da FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), em Santo Antônio da Platina/, solenidade de homenagem aos Policiais Militares Destaques do mês de Março de 2018 do 2º Batalhão.

O Soldado Murilo Henrique Góis e a Soldado Nilzete Nilcéia Martins, ambos com dez anos na Corporação, e parceiros de rádio patrulha, demonstram grande coragem e profissionalismo, sempre trabalhando com afinco em prol da causa pública, não medindo esforços para alcançar sucesso no cumprimento das missões de preservação da ordem pública, sendo assim, merecedores de serem reconhecidos como Policiais Militares que mais se destacaram no mês de março dentre os quase 400 (quatrocentos) militares estaduais que compõem o efetivo do 2º BPM.

O Comandante direto dos Soldados Góis e Nilcéia, Capitão PM Robson Falk Vieira, destacou que “se sente muito orgulho de ter como seus comandados os militares estaduais ora homenageados, os quais, não apenas nesse mês de março, mas desde que se tornaram Policiais Militares, demonstram grande profissionalismo, alcançando resultados que elevam o nome da Polícia Militar do Paraná e muito contribuem para a segurança pública do povo paranaense”.

O Comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel PM José Luiz de Oliveira, disse ser “uma honra” ter entre seus comandados os Soldados homenageados, e enfatizou “que em seus mais de trinta anos de carreira já passou por muitos momentos tristes no trabalho, principalmente, quando da perda de companheiros de farda no trabalho policial, mas que os momentos de alegria são em números muito superiores e, dentre estes, o reconhecimento a Policiais Militares que, positivamente, fazem a diferença para a sociedade paranaense, como é o caso da Soldados Nilcéia e Góis, são os que mais trazem satisfação a um comandante”.