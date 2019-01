Bolsonaro venceu… Mas, a que custo?

Bolsonaro, 64 anos e antigo militar subiu ao poder

Mas esta sua vitória não foi sem controvérsias, além das suas polêmicas afirmações sobre as pessoas de cor, e homossexuais existe a questão da possível legalização dos jogos de cassino no Brasil. As suas afirmações em reuniões de lideres evangélicos sobre os seus planos de manter o “casamento” como uma opção sagrada entre homem e mulher, levaram milhares de casais LGBT a correrem para os registros, com o objetivo de se unirem antes da tomada de posse.

Bolsonaro obteve 55 por cento dos votos, numa segunda volta contra o esperançoso Fernando Haddad, que obteve 45 por cento dos votos, de acordo com a autoridade eleitoral do TSE.

Essa vitória da direita foi impulsionada pela corrupção e escândalo politico do partido de esquerda PT que governou o Brasil nos últimos 15 anos e foi depois a meio de uma recessão profunda e num escândalo que levou a prisão o ex-presidente Lula da Silva.

Milhares de partidários de Bolsonaro aplaudiram e soltaram fogos de artifício em frente à sua casa na vizinhança da Barra de Tijuca quando sua vitória foi anunciada. Existe uma esperança das pessoas que querem ver o PT de fora do poder, uma vez que não são admitidos mais escândalos de corrupção.

E os investidores encontram se ansiosos para que Bolsonaro instaure as reformas fiscais propostas pelo seu guru econômico, Paulo Guedes. Guedes, um economista e banqueiro de investimentos treinado na Universidade de Chicago, foi eleito como futuro ministro da economia, e continua a entusiasmar a perspetiva dos investidores em relação a um tailwing econômico.

O índice de ações Bovespa subiu até 3,0 por cento e atingiu o recorde de abertura, liderado por ações de empresas estatais e blue-chips, antes de recuar e fechar em 2,2 por cento. Além disto a moeda brasileira, o BRL real, ganhou cerca de 10 por cento em relação ao dólar norte-americano este mês, à medida que as perspetivas de Bolsonaro melhoraram.

Guedes, que quer privatizar uma série de empresas estatais, disse no domingo que o novo governo ira dissipar o défice do Brasil dentro de um ano, e criar 10 milhões de empregos ao reduzir os impostos sobre os pagamentos aos trabalhadores.

No entanto, a Fitch Ratings destacou os desafios fiscais enfrentados pela equipe de Bolsonaro, já que o fraco crescimento econômico e um enorme déficit orçamentário deixam pouco espaço para manobra.

Uma alta taxa de desemprego e uma recuperação econômica lenta ameaçam os planos da política econômica que Guedes pretende alcançar.

Onyx Lorenzoni, indicado como chefe de gabinete, disse a jornalistas que Guedes seria responsável por estruturar o relacionamento do governo com um Banco Central independente e autônomo com metas.

O general aposentado Augusto Heleno, futuro ministro da Defesa, disse a repórteres que Bolsonaro tem uma visão positiva de uma junção planeada em US $ 4,75 bilhões entre a Boeing e a brasileira Embraer SA (EMBR3.SA). Ele disse que o governo poderá até aprovar o acordo antes de sair.

Regina Muratov