Bombeiros auxiliam famílias na pandemia; arrecadação termina amanhã

Ação solidária beneficia milhares de pessoas afetadas

Desde o último dia 18, até este sábado (23), o Corpo de Bombeiros realiza uma campanha de arrecadação de donativos, um projeto do Governo do Estado do Paraná, que visa mobilizar, em especial, os funcionários públicos. Toda a sociedade está convidada a participar deste ato de solidariedade, doando alimentos e cestas básicas.

Diante do cenário da crise que envolve a pandemia do COVID-19, muitas pessoas foram afetadas, das mais diversas formas, inclusive com a diminuição da fonte de renda, e para minimizar e ajudar os mais vulneráveis, a campanha Cesta Solidária Paraná, visa arrecadar donativos em prol dessas pessoas.

Para o Norte Pioneiro, os pontos de doação serão nos quartéis do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, obedecendo todos os protocolos de prevenção ao Corona Vírus, sendo previsto inclusive na cidade de Jacarezinho o sistema “drive-through”.

Na foto, aparecem o comandante de SAP, capitão Angelino José de Siqueira , o sargento Souza, e a tenente Ivna Caroline Dias, comandante do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho

Marque os horários e faça sua doação: