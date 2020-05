Bombeiros platinenses começam hoje campanha de arrecadação de alimentos

Doações das 13h30m às 18 horas até sexta-feira

O comandante do 7º Subgrupamento Bombeiros Independente, Capitão Angelino José de Siqueira (foto), confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 18, o início de uma campanha beneficente para reduzir as dificuldades durante a pandemia. Ele pede doações a serem entregues na sede da corporação, no centro de Santo Antônio da Platina (foto).

“A partir de hoje estaremos recebendo para a Defesa Civil do Estado cestas básicas ou itens dela para serem destinados às famílias carentes”, afirmou, ” arroz, enlatados, frutas, verduras… O que vier, será bem recebido e doado a quem efetivamente necessita”, adicionou.

O horário para recebimento será à tarde de segunda a sexta-feira entre 13h30m às 18 horas e sábado das nove às 12 horas.