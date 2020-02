Brenda Stunt Show Pro Tork se apresenta em Santa Catarina

No encontro de trilheiros em Urubici

O 4º Passeio Ecológico do grupo de trilheiros Baseados na Lama promete agitar a cidade de Urubici (SC), neste fim de semana, dias 29 de fevereiro e 1º de março. Além de uma trilha de aproximadamente 70 quilômetros, os participantes poderão curtir shows de manobras radicais, com destaque para Brenda Stunt Show Pro Tork.

Este é o único espetáculo de wheeling do Brasil protagonizado por uma mulher, a jovem Brenda Laissa. A menina de 15 anos, que pilota desde os quatro, está pronta para entrar em cena e demonstrar suas melhores manobras com motos de 100 a 1.000 cilindradas, com direito a uma minimoto Pro Tork e a uma Yamaha XJ6.

Serão feitas duas apresentações pela equipe, a primeira no sábado à noite e a segunda no domingo no início da tarde. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto, a entrada é franca.