Cabana Lago lança promoção para este final de semana

Na internet a empresa está muito bem avaliada com 4,6 estrelas

A Cabana Lago, localizada na rodovia BR 153, Km 59, em Guapirama, está com uma incrível novidade: day use promocional. Por apenas R$ 90,00, o visitante terá acesso a muito conforto e proximidade com a natureza.

Comodidades do hotel:

Piscinas (com banheira quente);

Wi-fi

Comidas e bebidas;

Serviços de lavanderia;

Estacionamento e transporte.

Para casais a hospedagem de sexta-feira a domingo é no valor de R$ 1.390,00, já apenas o sábado e domingo o preço diminui para R$ 790,00. As refeições estão inclusas.

Ligue para o número (43) 99650-0461 e reserve sua vaga.