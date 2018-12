Cachorrão Pro Tork Moto Show se apresenta em Tomazina (vídeo)

Manobras delirantes

O Cachorrão Pro Tork Moto Show irá se apresentar pela primeira vez em Tomazina. Quem traz a atração radical para a cidade do Norte Pioneiro é o Encontro de Wheeling, que acontece neste fim de semana, dias 29 e 30 de dezembro, com entrada franca.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Neste fim de semana, dias 29 e 30

Onde: 6º Encontro de Wheeling – Tomazina (PR)

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.