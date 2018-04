Cadeia platinense pode ser interditada

Oitenta presos devem ser removidos para penitenciárias

Mais uma tentativa de infiltração de drogas e smartphones na carceragem de Santo Antônio da Platina.Neste domingo,foi arremessado no pátio diversos itens (foto), mas o acesso aos detentos foi impedido pelos agentes do Depen(Departamento Penitenciário).

Em especial, os policiais se sentem desmotivados.

Não há guardas externas.

“Os caras destroem a delegacia e o Estado não remove um sequer; não tem condições nenhuma de ficar preso lá…Mas, fazer o que? O que não tem remédio, remediado está, o que não tem solução, solucionado está”, comentou com a reportagem, indignado, um profissional do segmento.

Na cadeia, são 80 condenados que deveriam estar cumprindo penas em penitenciária.

Quase quatro vezes a capacidade

“Dá o que fazer para prender alguém nesse país e as fugas são relativamente fáceis, todo o trabalho jogado fora”.

Neste sábado, dia 28, mais cinco marginais conseguiram escapar da carceragem.

