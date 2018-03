Calçamento melhora a segurança de moradores em Ibaiti

Na Rua Drª. Fernandina do Amaral Gentile

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) continuam realizando trabalhos de limpeza, reformas e construção de calçadas nas ruas da cidade.

O trabalho envolve também a retirada de entulhos das calçadas, aparação de gramas, pinturas e reparos de meio fio, além da pintura da sinalização vária.

Foi realizado um trabalho de estruturação e pavimentação do calçamento do passeio e meio fio na Rua Drª Fernandina A Gentile.

O novo calçamento está localizado do lado direito da rua com 50 metros de extensão com um metro e meio de largura. Além do calçamento foi rampeado o barranco e realizado o plantio de grama.

A Rua Dr. Fernandina A. Gentile é uma das principais vias do centro da cidade e responsável por desafogar o intenso trânsito de veículos no centro. Pela via também passam centenas de pedestres. A pavimentação na calçada trará maior comodidade e segurança às pessoas que fazem uso da via diariamente.

Além do calçamento da Rua Drª Fernandina A. Gentile as frentes de trabalho da Prefeitura incluem serviços de capina, limpeza de ruas e praças, drenagens, poda de árvores, jardinagem, tapa-buracos, entre outras ações.

Segundo o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, na próxima semana a Secretaria de Obras,Viação e Serviços Urbanos começará as obras de pavimentação com pedra irregular em toda a extensão da Rua Drª. Fernandina A. Gentile. A obra já foi licitada e o prefeito já emitiu a ordem de serviço para início dos trabalhos.