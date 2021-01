Numa área de 500 mil metros quadrados possui apenas 32 suítes

Em tempos de pandemia a melhor opção para o Carnaval é buscar um lugar seguro, sem aglomeração e que ofereça estrutura para momentos de alegria e lazer ao lado família. Se puder chegar de carro, melhor ainda, pois evita aeroportos lotados.

Essa é a aposta do Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, na divisa com o estado de São Paulo, entre as montanhas e a represa de Chavantes há cerca de 390 km de Curitiba e São Paulo.

Numa área de 500 mil metros quadrados, o resort possui apenas 32 suítes a partir de 90 metros quadrados que acomoda uma família com casal e dois filhos pequenos. TV de 55 polegadas, banheira de hidromassagem, dois chuveiros, roupas de banho e cama Trussardi e produtos de banho L’Occitane são alguns dos diferenciais do Resort. E para quem tem criança pequena, o resort disponibiliza uma copa para os pequenos.

As amplas áreas do resort propiciam muito lazer com bastante segurança. São três piscinas, sendo duas externas de onde é possível ver um pôr do sol incrível sentado nas espreguiçadeiras, de dentro das piscinas ou tomando um drink no bar molhado. A piscina aquecida tem cromoterapia e é considerada uma das maiores cobertas do Brasil.

“Nosso resort tem uma característica de muita tranquilidade mesmo quando estamos com toda a ocupação porque nossos espaços e nossas piscinas são bem amplos”, explica a gerente, Silmara Camargo.

Pista de caminhada, bicicletas, quadra de tênis, campo de futebol, a mini-fazenda, pescaria, sala de cinema, salas de reunião, espaço kids e academia são outros opcionais do resort. Numa parceria com a L´Occitane, são disponibilizados diversos tipos de massagens terapêuticas no Jaune Spa L`Occitane, basta agendar na recepção, mas o serviço é pago à parte.

Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, o DAJ é o melhor destino para quem quer chegar de carro, sem o custo de passagens aéreas, de diversas cidades dos estados de São Paulo e Paraná.

Fica a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro- Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Informações e Reservas (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370.