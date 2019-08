Cassino da GTA online é banido em 50 países

Plataformas já consagradas no mercado não foram afetadas

Durante muito tempo, o Diamond Casino & Resort do GTA Online permaneceu de portas fechadas para os fãs do game. Isso, no entanto, mudou recentemente quando, finalmente, o cassino abriu as portas e tornou possível que os jogadores realizassem apostas online e vivessem, dentro do maior sucesso da Rockstar Games, a experiência de estar em um espaço de jogos profissional.

Mas, parece que a possibilidade de viver essa experiência dentro do jogo não pôde ser concretizada por todos os jogadores. Ao menos 50 países, entre eles a Argentina, Portugal, Paraguai, Peru, e até mesmo alguns estados americanos, proibiram as apostas no Cassino Online do GTA, tendo em vista certas questões legais envolvendo a novidade.

Os amantes dos cassinos online, contudo, não precisam se preocupar. A proibição não afeta as plataformas já consagradas no mercado, uma vez que elas já se encontram regulamentadas e não ferem as questões legais que culminaram na proibição do cassino do GTA online. O Brasil, por exemplo, possui diversos sites em funcionamento, não apenas seguros, como também já consagrados no ramo de apostas online. Um desses exemplos é a KTO, que chegou ao país esse ano. Além das apostas esportivas, a KTO também tem jogos de cassino e transmissões de partidas online.

As razões para a proibição

A abertura do cassino tornou possível a compra de fichas para o jogo com o dinheiro fictício do GTA, o que, por si só, não é um problema. No entanto, também é possível adquirir o dinheiro do GTA por meio do transações reais, o que se assemelha demais às casas de apostas tradicionais, proibidas ou passíveis de regulamentação nos países que fazem parte da lista. A proibição, foi relatada por diversos usuários do Reddit.

“Eu iniciei o game e fui direto ao novo edifício, e queria comprar umas fichas para os jogos. Após entrar em contato com o suporte, recebi uma resposta dizendo que, devido à minha região, eu não posso usufruir dos conteúdos relacionados a jogos de azar no novo DLC. Eu tentei comprar o penthouse High Roller, mas estava bloqueado por nenhuma razão aparente.”

Desdobramentos do caso no Brasil

O Brasil não está presente na lista de países que agiram em favor da proibição do Cassino Online do GTA. Isso porque o país ainda não possui uma legislação que verse sobre a ilegalidade – ou até mesmo a legalidade – de se utilizar de um âmbito lúdico como um jogo de videogame para realizar apostas em cassinos. O debate sobre jogos, na verdade, encontra-se parado por falta de incentivo no Congresso . Filipe Rodrigues, especialista em eSports, falou um pouco sobre essas questões em entrevista.

“No campo jurisprudencial, ainda não existe lei que verse também sobre a (im)possibilidade de apostas num ambiente lúdico, dentro de um game. E seria preciso uma análise maior para avaliar a natureza da atividade: se seria eminentemente de apostas ou de venda de acessórios num game. Mas ao meu ver, o que a lei não veda é permitido, segundo o princípio da legalidade”, declarou o especialista.

Além disso, ele afirma que, para que a situação possa ser de fato analisada pelo judiciário, seria necessário ao menos um caso concreto. O especialista defende, ainda, que a impossibilidade de resgatar o dinheiro faz com que a estrutura de apostas seja descaracterizada, tornando-se apenas mais uma forma de você se entreter nos momentos de lazer, talvez, aproveitando um domingo livre .

“No ambiente legal e normativo tal situação não é prevista, muito menos vedada. Para mim, se não há resgate de dinheiro real, não configura aposta, mas mera compra de acessórios virtuais dentro de um ambiente igualmente virtual. Se houver resgate de dinheiro, seria aplicado a tese lusa de que é necessária a licença pelo princípio da igualdade”, explicou ele em entrevista.