Chega de briga: Uno esclarece as regras polêmicas do jogo de cartas

A capacidade de criar estratégias é uma das principais habilidades conquistadas a partir de jogos como o UNO, isso já sabemos. O que talvez seja ignorado por muita gente é que uma das estratégias mais emblemáticas do card game foi arruinada pela própria empresa responsável pelo jogo.

Diferente do que estamos acostumados a achar, se alguém jogar a carta + 4, não é possível que o jogador seguinte coloque outro +4, fazendo com que o próximo da vez compre um total de oito cartas. E também não é possível jogar um +2, que resultaria na compra de seis carta pelo competidor subsequente.Isso quer dizer que foram anos colocando nossas amizades em risco para, agora, descobrirmos que a famigerada estratégia vai de encontro com as regras.

Mas, talvez, uma boa opção possa ser simplesmente ignorar a regra. O clima de competição e as surpresas de uma jogada inesperada, afinal, são as melhores partes do jogo, seja uma “inofensiva” partida de UNO ou um embate de poker em sala virtual, encontrado nos melhores sites de poker online . E Nada mais divertido que jogar um +4 depois de ser atacado com essa mesma carta.

Mas o que diz a regra do UNO?

Independente da escolha de seguir ou não o que é indicado pelos criadores do jogo, é interessante saber, ao menos, como as jogadas do UNO, mais especificamente quando temos o +4 no meio, deveriam funcionar. E a resposta foi dada pela própria empresa responsável pelo card game em sua conta oficial no Twitter.

“Se alguém colocar uma carta +4, você deve comprar quatro e sua vez é pulada. Você não pode colocar +2 para fazer a próxima pessoa comprar mais seis cartas. Sabemos que você já tentou fazer isso”, escreveu a empresa.

Ou seja, a regra em relação ao +4 deve ser interpretada da seguinte maneira:

– As cartas +4 e +2 NÃO podem ser combinados para que a próxima pessoa tenha que comprar seis novas cartas.

– As cartas +4 NÃO podem ser combinados com outro +4 para somar oito cartas a serem compradas pelo o jogador subsequente.

Outros card games que são diversão (e brigas) garantidas!

Lançado em 1971, UNO é, entre os card games, uma das opções mais fáceis, divertidas e populares para se passar uma noite de jogos com os amigos ou deixar o domingo menos deprimente . Mas é sempre interessante expandir os horizontes e conhecer outras opções de jogos, que podem ser tão competitivos e divertidos quanto o UNO.

Pensando nisso, decidimos aproveitar a oportunidade para apresentar outros card games que podem garantir a sua diversão (e as brigas) com seus amigos.

TINCO

O TINCO é um conjunto formado por cinco animais e, para conseguir se dar bem nesse jogo, você precisa reunir todos eles em sua mão. Para isso, você deve negociar cartas com os outros jogadores. Só que é sempre a sua vez…. e a dos outros também! A confusão é gerada porque você não precisa necessariamente ser honesto no momento da troca de cartas, podendo enganar o seu competidor para chegar ao seu objetivo.

Coup

Em Coup seu objetivo é ser o maior golpista na mesa! O jogo é constituído por cartas e cada carta possui uma habilidade específica, responsável por interferir na vida dos demais jogadores e fazê-los perder influência dentro do jogo. A grande sacada, aqui, é que você pode mentir sobre quais personagens você tem na mão, mas correndo o risco de ser desmascarado e perder influência.

Black Stories