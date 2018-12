Cida faz história no Brasil, afirma Pedro Lupion

Parlamentar foi líder do governo da progressista

O deputado Pedro Lupion (DEM) está em Brasília, onde tem diversas reuniões, inclusive sobre a liderança do futuro governo Bolsonaro na Câmara Federal.

Ele disse nesta terça-feira, 11, ter sido um grande desafio liderar o governo na Assembleia Legislativa e destacou as ações e a conduta da governadora Cida Borghetti à frente do comando do Estado. “As brigas foram muitas. Os desafios foram gigantescos, mas estamos com a sensação imensa de dever cumprido e principalmente com a certeza de que a governadora, nossa líder, sai do governo muito maior do que entrou”.

Eu não poderia ser líder de um governo melhor e de uma governadora que, além de chefiar o Estado,tem a sensibilidade de tratar todos como filhos, com o carinho de mulher e mãe(…);vou para Brasília eleito deputado federal, com a bagagem e o legado de ser líder do governo Cida Borghetti, o melhor governo que este Paraná já encontrou”

“Cida faz um governo responsável, que se preocupa com as pessoas e efetivamente atendeu aqueles que mais precisam. É um governo que tem feito história, principalmente com a tomada de decisões por parte da governadora”, completou.

Lupion lembrou ainda o perfil de Cida, diferente de outros governadores que já passaram pelo Palácio Iguaçu. “A Cida lê tudo, discute as decisões, se cerca de assessores e de conselheiros que dizem definitivamente qual o melhor caminho para seguir, mas a decisão final é sempre dela, com a sua sensibilidade, conhecimento e responsabilidade de administrar a coisa pública”, disse.

Legado – O deputado adiantou ainda que está se despedindo da Assembleia Legislativa para ocupar um novo mandato na Câmara dos Deputados em Brasília, a partir de fevereiro de 2019. “Confesso que foram oito anos de muito aprendizado. Cheguei com 27 anos, aprendi muito durante todos estes anos e pude efetivamente, por causa de todos os amigos e em especial da governadora com sua confiança depositada em mim, uma carreira como deputado principiante até chegar como líder de Governo”.

