Cidadania23 dissolve seis diretórios do Norte Pioneiro

Nesta quarta-feira, dia 26, a comissão executiva estadual do Cidadania23 decidiu pela dissolução de 45 diretórios municipais, após estes não apresentarem candidaturas ao curso obrigatório de formação política de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Para o vice-presidente estadual da sigla, Hélio Wirbiski “o nosso partido não foi criado para ficar na gaveta e ser um balcão de negócios. Um partido que não mostra a cara e não apresenta para a sociedade ideias, nomes preparados e projetos consistentes não possui uma razão para existir. No Cidadania23 não compactuamos com tal atitude”, destacou.

Segundo o secretário geral do Cidadania23 Paraná, deputado Douglas Fabrício (foto) , “O partido político é uma instituição em que podem participar todas as pessoas, de todas as classes sociais e de todas as categorias profissionais, sempre com um objetivo principal, organizar-se e preparar-se para as eleições oferecendo à comunidade os melhores quadros para a população escolher. Agora temos a eleição mais importante, a municipal. É nela que elegemos o vereador, prefeito e vice-prefeito, e o nosso partido, o Cidadania23, sempre primou por esta missão, por isto esta reformulação é necessária”, finalizou.

Confira os municípios da sua região que serão dissolvidos:

– Guapirama

– Ibaiti

– Quatiguá

– Wenceslau Braz

Os demais diretórios são:

– Alvorada do Sul

– Anahy

– Assaí

– Balsa Nova

– Bela Vista da Caroba

– Bituruna

– Boa Ventura de São Roque

– Campina do Simão

– Cantagalo

– Cidade Gaúcha

– Douradina

– Enéas Marques

– Fênix

– Fernandes Pinheiro

– Florestópolis

– Foz do Jordão

– Guaraci

– Guaraniaçu

– Indianópolis

– Lidianópolis

– Mandirituba

– Mangueirinha

– Matinhos

– Missal

– Nova Laranjeiras

– Palmas

– Palmital

– Paula Freitas

– Pinhal de São Bento

– Porto Barreiro

– Prudentópolis

– Rancho Alegre do Oeste

– Rio Azul

– Rolândia

– Santa Tereza do Oeste

– Santo Antônio do Paraíso

– São Jerônimo da Serra

– São Mateus do Sul

– Sapopema

– Sertaneja

– Sertanópolis