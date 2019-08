Cobra mostra Projeto Social do Athetico a prefeitos do NP

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) levou, nesta quarta-feira (28), um grupo de prefeitos do interior, incluindo o Norte Pioneiro, para conhecer o Projeto Social Escola de Futebol Furacão, na Arena da Baixada, em Curitiba. O projeto do Athetico Paranaense capacita os professores que vão dar as aulas para as crianças.

O contrato não tem valor de licença. Na assinatura, o interessado deve adquirir 50 kits de uniformes de treino no total de R$ 3.750. Também deve adquirir o kit para treino (coletes e uniformes para professores) no valor de R$ 1.500.

Atualmente, os projetos sociais da Escola Furacão atendem cerca de 14.300 alunos, espalhados por todo o Brasil, além de países como Índia e Quênia.

“Essa parceria do Athetico com as prefeituras do interior é muito importante. As crianças vão ter um espaço para lazer, atividade física com a instrução de professores capacitados. Assim, ficam longe das drogas e podem até influenciar a família a ter uma iniciação esportiva em tempos que a convivência familiar se torna tão rara, porque a maioria fica envolvida com os celulares e outros equipamentos eletrônicos”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Depois da apresentação do projeto, os acompanhantes do rubro-negro da Baixa fizeram um tour pela Arena. Estiveram presentes prefeitos e/ou representantes de Ribeirão Claro, Congonhinhas, Curiúva, Leópolis, Borrazópolis, Nova América da Colina, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Conselheiro Mairinck, Santo Antônio do Paraíso, Rolândia e Florestópolis.