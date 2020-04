Cobra pede urgência na vacina de portadores de Down e Autismo

São mais suscetíveis a contrair resfriados e gripes

Nesta segunda, dia seis, durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Cobra Repórter apresentou um requerimento solicitando ao governo do Estado a priorização da vacinação contra a gripe para portadores de Síndrome de Down e Síndrome do Espectro do Autismo.

O pedido é justificado, de acordo com o deputado, pela pandemia de coronavírus e pela aproximação do inverno que agrava os problemas respiratórios.

“Os portadores de Síndrome de Down são mais suscetíveis a contrair resfriados e gripes e, muitos dos portadores Síndrome do Espectro do Autismo, não toleram a permanência em filas para tomar a vacina, por isso requeremos prioridade de atendimento para eles”, afirmou.