Cobra Repórter anuncia licitação para compra de caminhão-pipa

Investimento de mais de R$ 300 mil em Nova Fátima

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) anunciou, nesta quinta-feira, dia 16, que a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu) autorizou a licitação para a compra de um caminhão-pipa para o município de Nova Fátima no valor de R$ 310.000,00.

“Quero agradecer aqui o empenho do Governo do Estado que atendeu mais esse pedido meu! Esse caminhão será utilizado no abastecimento de água, combate a incêndios e, principalmente, para higienização de calçadas e ruas próximas a hospitais e asilos neste período de pandemia”, destacou o deputado Cobra Repórter.