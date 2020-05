Cobra Repórter exige providência urgente para filas em bancos

O Requerimento já foi endereçado ao governador Ratinho Junior

“É uma vergonha, um desrespeito o que está acontecendo nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal em virtude do recebimento do auxílio emergencial do Governo, em especial, no interior do Paraná. Uma aglomeração de pessoas, um caos e um prenúncio de disseminação do coronavírus! Pessoas têm dormido nas filas por falta de atendimento rápido. Isso é inadmissível”, lembrou o deputado Cobra Repórter (PSD) que, nesta segunda-feira (04), apresentou requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências urgentes no sentido de promover a organização das vergonhosas filas existentes.

O requerimento impõe distanciamento de no mínimo 2 metros entre uma e outra pessoa, mais atendentes nos caixas, a devida fiscalização do PROCON, inclusive, sobre a obrigatória disponibilização de álcool gel e também sobre o tempo de espera em fila de no máximo 30 minutos, multando a instituição na inobservância da Lei nº 13.400/2001.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, e ao superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF).