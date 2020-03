Cobra Repórter quer suspensão de cortes de água e luz durante pandemia

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento solicitando, em caráter de urgência, a suspensão temporária dos cortes de fornecimento de luz e água para as unidades domiciliares e comerciais, enquanto durar o período de restrições vinculados à pandemia do coronavírus.

O requerimento, apresentado nesta terça-feira (17), foi endereçado ao governador Ratinho Junior e aos presidentes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Energia elétrica e água potável são fundamentais à prevenção e combate da pandemia do COVID-19, sendo que as pessoas – mesmo aquelas que estiverem com suas contas atrasadas – não podem sofrer o corte de fornecimento. Vale ressaltar que o comércio, neste momento de queda de movimento, também não pode ter cortado o fornecimento de itens básicos para o desenvolvimento de suas atividades”