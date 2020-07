Colisão entre F.4000 e Voyage na BR-153

No trecho da rodovia entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Uma F.4000 e um VW Voyage colidiram frontalmente no início da noite desta terça-feira, dia 28, no KM 30 da BR-153, perto do Posto Acaron, em Santo Antônio da Platina. Os dois veículos são de Jacarezinho.

O condutor de 61 anos do caminhão (considerado leve, da linha F ) e o passageiro sofreram machucados leves e a motorista do carro foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia jacarezinhense.

Gisele Tomaz de Oliveira, de 30 anos, é técnica de enfermagem e trabalha na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neo-natal no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Foi socorrida pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) com ferimentos médios e possíveis fraturas, mas sem risco de morte. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária do trecho estiveram no local.

Não se sabe ao certo o motivo da batida.