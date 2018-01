Colônia Cultural de Férias reúne artistas e crianças em Andirá

Promoção da prefeitura local

Pintura, música, desenhos, teatro com palhaços, dança, capoeira, hip hop e muito mais. A Colônia Cultural de Férias realizada nesta quinta-feira, dia 25, na Vila Industrial, encantou e reuniu muita gente, que se divertiu e passou momentos especiais de arte.

O projeto, que está no segundo ano de realização, tem o objetivo de promover prevenção, integração, socialização e intervenção social por meio das artes, em todas as comunidades, nos períodos de férias escolares. Gincanas, produção e distribuição de pipas, também encantam o público. Os palhaços Zé Lelé e Zé Pirulito– integrantes do grupo de Teatro e do curso de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes – fizeram a animação do evento, tirando sorrisos e fazendo muitas peripécias.

O evento, nesta quinta-feira, na Vila Industrial, teve algodão doce, pipoca, o Cantinho da Leitura (espaço da Biblioteca Itinerante, com disponibilização de livros infantis para as crianças), apresentação de dança do Grupo X- Factor, pintura no rosto, apresentação do grupo de Capoeira – alunos do curso de Capoeira, da Escola de Comunicação e Artes – e muitas outras atrações.

Na próxima quarta-feira, às 14 horas, na Biblioteca (Indústria do Conhecimento), a Colônia de Férias Cultural continua, com atividades lúdicas e culturais voltadas á literatura. Teatro, música, e muita diversão também estarão esperando as crianças, para tardes especiais. Já na quinta e sexta-feira, a Colônia acontece nos bairros: Santa Inês e Distrito Nossa Senhora Aparecida, respectivamente. Toda a população está convidada para estar prestigiando e participando das atrações, ofertadas gratuitamente. De acordo com o Secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné, o trabalho também tem a meta de democratizar acesso a cultura, descobrir e incentivar talentos e divulgar a Escola de Comunicação e Artes, que inicia o próximo período letivo no mês de março. Nesta sexta-feira, dia 26, a equipe da secretaria de Cultura e Comunicação estará no bairro Timburi.