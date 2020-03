Condomínio de Ourinhos promove corrida de rua no dia 15 de março

Inscrições se encerram dia 10 de março

Com iniciativa da Campobasso Empreendimentos, o condomínio fechado Parque Trianon (Ourinhos/SP) promoverá no próximo dia 15 de março a corrida de rua “Circuito Trianon Running”, para 5km e 10km. Haverá premiação com troféus e brindes até o terceiro lugar para as categorias feminino e masculino das duas distâncias, mas todos os inscritos receberão medalhas de participação.

As inscrições podem ser realizadas até 10 de março, ao valor de R$ 60,00, através do site www.ticketagora.com.br

Ali também há várias informações úteis para os atletas, incluindo o regulamento das provas. O evento conta com o patrocínio e apoio de várias marcas parceiras. São elas: Drogalar, Tdkom, Megatronic, Saluttê, Sermov, Magrass, B2 Dunlop, Ourinhos Plaza Shopping e Provence. Também apoia a corrida a Prefeitura de Ourinhos, através da Secretaria Municipal de Esportes.

A largada do Circuito Trianon Running será as 8h da manhã. Recomenda-se que os competidores cheguem ao local com pelo menos 40 minutos de antecedência, sobretudo aqueles que ainda não tiverem retirado seus kits.

RETIRADA DOS KITS – Os kits para os corredores inscritos com camiseta, medalha e número com chip poderão ser retirados na sexta-feira, dia 13, das 9h às 18h; no sábado, dia 14, das 10h às 13h, na Saluttê Cozinha Saudável, à rua Hassib Mofarrej, 1.170, em Ourinhos.

No dia da corrida, das 7h às 7h45 da manhã, também será possível retirar os kits no local da prova. O Parquet Trianon está localizado à rua Edwin Haslinger, s/n, atrás da empresa Tecnal.

A corrida contará com a participação da empresa paulistana ChipTiming, responsável pela cronometragem e chips que serão instalados nos números dos atletas. A empresa participa desde 1984 de provas renomadas, como São Silvestre, Maratona e Meia Maratona Internacional de São Paulo, Maratona e Meia Maratona do Rio, Volta Internacional da Pampulha, todas as corridas promovidas pela marca Asics, entre muitas outras. “Vamos oferecer o que há de melhor para os corredores do Circuito Trianon”, garante Marianna Arede, diretora da Campobasso.

PREMIAÇÃO– Segundo a organização, também serão premiados os 3 primeiros lugares, masculino e feminino, de cada faixa etária de 10 em 10 anos: de 14 a 25 anos, de 26 a 35 anos, de 36 a 45 anos, 46 a 55 anos e acima de 56 anos. No kit de inscrição dos atletas estão inclusos uma mochila-saco, a camiseta oficial da prova em tecido dryfit, medalha de participação e o número personalizado e chipado para a cronometragem e definição de colocação na prova.

CRIANÇAS – O Circuito Trianon Running promoverá também uma corrida para crianças. São apenas 50 vagas e as inscrições, somente através do site, são gratuitas. Elas também receberão camiseta da prova e medalha de participação. Na manhã da corrida, a equipe de animação de festas do professor Sandro fará a recreação para o público infantil.

O Parque Trianon é o maior condomínio fechado da região de Ourinhos, implantado em meio a reservas de mata nativa, com dois lagos em seu interior e ruas pavimentadas com piso ecológico (paver). Ele possui lotes a partir de 1.500m2, sistema de segurança 24 horas, quadras esportivas, salão de festas com cozinha gourmet, hípica, sistema de tratamento de esgoto próprio, entre outros atrativos.