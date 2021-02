Atual arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos reside hoje em Cascavel

O Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos (foto), atualmente com 66 anos e morando em Cascavel, está infectado com a Covid-19. Neste domingo, dia 21, a assessoria de Imprensa atualizou a situação.

Novas informações do estado clínico do Arcebispo Dom Mauro:

Conforme repassado pela equipe Médica:

1. Dom Mauro passou bem a noite. Os exames melhoraram. A saturação do oxigênio melhorou bastante, de modo que ele já foi novamente colocado de costas.

2. Devido a boa resposta da saturação, não foi necessário aumentar o oxigênio inalado. O que é um excelente sinal.

3. Conforme o esperado, os rins sofreram um pouco com toda a medicação e os procedimentos, mas uma alteração que a equipe médica entende ser bem transitória. Isto porque continua urinando bem e está com bons resultados nos outros exames.

4. A equipe médica planeja no dia de amanhã começar a reduzir a atividade do respirador e, conforme Dom Mauro for tolerando, alcançar o momento de acordá-lo. Para tanto, é preciso aguardar a pressão do respirador baixar mais, o que demandará ainda alguns dias.

A Arquidiocese de Cascavel fez uma escala para as paróquias e convida os fiéis a se unirem participando de uma vigília de oração pela recuperação da Saúde do Arcebispo Dom Mauro.

Cascavel/PR, 21 de fevereiro de 2021 às 12h10.

Dom Mauro nasceu em novembro de 1954 em Fartura (SP), morou em Jacarezinho de 1958 até 1998, onde foi Presbítero na Catedral local na época em que o bispo era Dom Conrado Walter, que ordenou o amigo na mesma Catedral em agosto de 1998.

Seu Lema Episcopal é: “Vem e Segue-me” (Lucas 18,22).

Estudou primário, ginasial, científico e faculdade (Teologia e Filosofia) em Jacarezinho, ordenado padre em 1984 também em Jacarezinho.

Também trabalhou como vice-reitor e professor no Seminário Maior de Jacarezinho, Assessor espiritual Diocesano do Movimento Cursilhos de Cristandade, chanceler do Bispado de Jacarezinho e membro do Colégio de Consultores Diocesanos

Foi Cidadão Honorário de Jacarezinho (2000) e Bandeirantes (2001).