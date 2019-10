Confira os cinco eleitos conselheiros tutelares platinenses

Mandato é de quatro anos

O cabo Edivaldo Arruda foi o mais votado (929) entre os 14 candidatos a conselheiros tutelares na eleição realizada neste domingo, dia seis, no Colégio Ubaldino do Amaral, no centro de Santo Antônio da Platina. A apuração foi no mesmo local com suporte da Justiça Eleitoral, mas quem fez todo o trabalho foram servidores da prefeitura local.

O pleito foi tranquilo.

Na segunda colocação ficou Marcelo Araújo, reeleito com 808 sufrágios.

Terceira posição reeleita Simone Santana Abreu com 785 indicações; em quarto reeleito Anderson dos Anjos 614 e na quinta colocação Renata Vieira foi reeleita.

O mandato é de quatro anos e a posse em janeiro de 2020.