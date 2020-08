Congregação Cristã do Brasil ergue Sede Regional em Santo Antônio

Diácono conta como será a 4ª Região Geral de Ensinamentos

Uma construção imponente chama a atenção de quem passa na rua Benjamin Constant, no centro de Santo Antônio da Platina. A sede central da Congregação Cristã no Brasil na cidade fica exatamente na frente do imóvel que está sendo erguido(fotos).

O diácono Jayme Manoel Soares (fotos) , de 85 anos, recebeu o npdiario e informou que a cidade já tem outros templos, além do central, no Aparecidinho II, Vila Ribeiro, Bela Manhã, entre outros.

O prédio novo – que deve ser concluído em 2021 – será uma espécie de Sede Regional da instituição, se chamará 4ª Região Geral de Ensinamentos (RGE) e existem só outros três no Paraná em Curitiba(no bairro Portão), Apucarana e Cascavel.

O imóvel terá três pavimentos, possui três mil metros quadrados em terreno de 24 por 44 metros quadrados, estacionamento no subsolo, recepção, cozinha, refeitório, salas de reuniões, de administração etc.

Soares sabe que todos respeitam e admiram a religião, porém existem alguns preconceitos e mal entendidos. Ele esclarece que ninguém obriga integrantes do sexo feminino a não se depilar, por exemplo, “essas são questões de higiene e cada uma faz o que deseja, mas exigimos que a mulher use véu e se vista como mulher e homem se vista como homem”, observa.

De fato, é bonito ver a elegância das fiéis com seus vestidos e os homens, mesmo os jovens e meninos, de terno e gravata.

Há dois anciões(ou anciãos) na Igreja Congregação Cristã do Brasil platinense, um é Antônio Vaz Vieira, o qual inclusive é Cidadão Benemérito de Santo Antônio da Platina, e outro Joaquim Honorato (Vila Ribeiro). Nas demais, há os colaboradores.

A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja cristã não denominacional, a primeira a instalar-se em território brasileiro dentre as que são comumente classificadas como pentecostais, apesar de não identificar-se como tal.De origem ítalo-americana, chegou ao Brasil por intermédio do trabalho missionário de Louis Francescon em 1910.

Suas primeiras igrejas foram fundadas no Paraná em Santo Antônio da Platina e em São Paulo no Bairro do Brás.Atualmente, segundo o próprio relatório anual oficial da comunidade religiosa, estima-se que ela esteja presente em 73 países.

A Congregação Cristã no Brasil figura entre as maiores denominações evangélicas no Brasil, com mais de 2,3 milhões de membros e cerca de 20.000 templos espalhados pelas cinco regiões brasileiras, conforme o Relatório nº 83 Edição 2019/2020.

A Congregação Cristã no Brasil aderiu aos resultados da Convenção realizada em 1927, na cidade de Niagara Falls, nos Estados Unidos, da Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, na qual foram definidos e adotados os 12 Artigos de Fé. Já em 2003, foi celebrada a Convenção Internacional das Congregações Cristãs, estabelecendo princípios comuns de gestão eclesiástica, no entanto, sem haver organização nacional prevalecente uma sobre a outra.

Resultante de uma síntese entre elementos doutrinários de base protestante histórica presbiteriano-valdense, anabatista e o denominado Avivamento Pentecostal de Chicago (1908), a Congregação Cristã apresenta-se, inicialmente, como um segmento adenominacional e categoricamente averso ao institucionalismo eclesiástico. Seu estabelecimento em terras brasileiras ocorre em 1910, em dois distintos núcleos: Santo Antônio da Platina e São Paulo, capital.

Origens em Chicago – Louis Francescon é considerado missionário na Congregação Cristã no Brasil.

Em fins do século XIX, segundo relato de próprio punho, Francescon, ancião da Primeira Igreja Presbiteriana de Chicago (Prima Chiesa Presbiteriana Italiana di Chicago) adere ao batismo adulto por imersão (em oposição ao batismo por aspersão).

Em viagem missionária ao Brasil e como resultante de suas prédicas, Francescon efetuou em 20 de abril de 1910 na cidade de Santo Antônio da Platina o primeiro batismo em território brasileiro. Na ocasião, foram batizados o italiano Felício Mascaro e mais dez aderentes. Depois, o pioneiro dirigiu-se a cidade de São Paulo, na qual conferiu o batismo a mais 20 pessoas, sendo estas de origem presbiteriana, metodista, batista e católica romana.

Em viagem de trem pela Estrada de Ferro Sorocabana, entre São Paulo e a pequena estação de Ourinhos, aberta em 1908, e Salto Grande, com destino a Santo Antônio da Platina, ele tomou conhecimento que em Sorocaba havia um distrito por nome de Votorantim e que a colônia de imigrantes italianos era significante no vilarejo. Em Votorantim conheceu Angelo de Ciene e deixou a semente plantada, deixando com ele um hinário e uma Bíblia.

Francescon voltou ao Brasil em 1918, e em Votorantim já encontrou os irmãos reunidos numa casa na atual Rua Coronel Augusto Cesar Nascimento nº 38. Além do italiano Angelo de Ciene, a família Ribeiro aceitou a nova religião. Eram duas famílias que formavam o primeiro grupo de oração na vila operária. Começa a nascer em Votorantim a primeira Congregação Cristã no interior do Estado de São Paulo e a terceira no Brasil, espalhando para Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora e toda região circunvizinha de Votorantim.

Liturgia – Em seus cultos, a Congregação Cristã combina uma ordem pré-estabelecida com atividades espontâneas. Os membros da Congregação Cristã acreditam na espontaneidade e em uma contínua predisposição à inspiração do Espírito Santo como o condutor de toda e qualquer ação referentes ao serviço de culto, incluindo-se a leitura e explanação do texto bíblico. Prioriza-se ainda a participação coletiva em detrimento de manifestações individualizantes, a exemplo do canto congregacional, em uníssono. Normalmente, facultam-se até três orações sucessivas no serviço de culto.

Os cultos da congregação cristã no Brasil transcorrem da seguinte maneira:

Ao ser iniciado o culto, cantam-se três hinos de seu hinário. Depois disso, quem está presidindo o culto anuncia os pedidos de oração e, logo em seguida, todos os presentes se ajoelham para orar a Deus. Feito isso, assentam-se e entoam mais um hino. Findando o cantar do hino, é aberta a liberdade para os testemunhos, momento este em que os membros, diante de toda a igreja, podem contar as obras de Deus, transmitir saudação, pagar votos etc. Terminados os testemunhos, é lida a lista de batismos e diversos, na qual constam as datas dos próximos batismos e alguns avisos importantes. Em seguida, é cantado mais um cântico. A seguir, é realizada a leitura de um texto bíblico e, logo após, vem o momento da pregação, no qual o texto em questão é explanado e os membros, exortados. Ao fim da pregação, os fiéis se ajoelham novamente para, numa última oração, agradecer a Deus pelo culto. Após isso, todos se põem de pé para cantar o último hino. Cantado o hino, o irmão na presidência profere a bênção apostólica, e o culto é encerrado.

Outra peculiaridade diz respeito à apresentação feminina. Todas as mulheres presentes (à critério das visitantes) devem cobrir-se com véu – em atenção à primitiva orientação apostólica (I Coríntios, 11:1-15). Conserva-se ainda a saudação seguida do ósculo santo (ao término das reuniões e entre pessoas do mesmo gênero). O recinto é divido em duas alas, sendo os assentos reservados para homens e mulheres. As orações de súplicas e agradecimento são feitas ajoelhadas.