Coritiba vence Vasco e soma três pontos importantes (video)

Coxa tem patrocínio da Pro Tork (maior fabricante de motopeças da América Latina)

Este domingo, dia 20, foi de vitória coxa-branca. O Coritiba bateu o Vasco, no Couto Pereira, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O gol da vitória do time patrocinado pela Pro Tork foi marcado por Robson, de pênalti, no fim do segundo tempo.

O jogo – O Alviverde foi a campo com mudanças na equipe, inclusive, com a estreia de Sarrafiore e o retorno de Matheus Sales. O técnico Jorginho escalou os 11 iniciais com Wilson, Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus, Hugo Moura, Matheus Sales, Matheus Bueno, Sarrafiore, Giovanni Augusto e Robson.

O primeiro tempo foi bastante truncado. O Coxa, dono da casa, mantinha mais posse de bola e tentava impor seu ritmo em campo, mas os visitantes impediam. Aos 14’ veio a primeira chance do Coxa, com Robson recebendo de Matheus Bueno, no entanto, a bola foi por cima do gol. Pouco depois, Rodolfo Filemon cabeceou depois de cobrança de escanteio mas a bola foi fraca. O Vasco por sua vez criou apenas uma chance clara com Cano, mas Wilson defendeu.

No segundo tempo, o Coxa teve a primeira substituição com a entrada de Yan Sasse no lugar do estreante do dia, Sarrafiore. E a primeira chance mais aguda de gol foi do time visitante, mas Wilson mais uma vez estava lá. O Vasco ainda teve oportunidade, no entanto, a trave ajudou o Coxa.

Jorginho mexeu na equipe novamente, colocando Thiago Lopes no lugar de Matheus Bueno. O jogo ficou bastante truncado. Depois, foi a vez de Gabriel entrar na vaga de Giovanni Augusto.

Aí o jogo mudou para o Verdão. Aos 40 minutos, Yago Pikachu fez pênalti em Robson. Sabino cobrou a primeira vez, mas o goleiro defendeu. No entanto, a arbitragem mandou repetir a cobrança. Aí foi Robson que cobrou e marcou o gol da vitória coxa-branca.

A próxima partida do Coritiba será contra o Fluminense, na segunda-feira, dia 28, às 20h, no Rio de Janeiro.