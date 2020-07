Corpo da menina infectada de Ribeirão Claro foi sepultado em Jacarezinho

Criança de dez anos morava na cidade e tinha comorbidades

Exclusivo: Uma criança ribeirão-clarense de dez anos do sexo feminino perdeu a vida infectada com a Covid-19. O corpo foi sepultado entre quinta, dia nove, ou madrugada de sexta-feira, dia dez, no cemitério São João Batista, em Jacarezinho. A confirmação foi dada na noite deste domingo, dia 12, pela secretária municipal de Saúde, Thaise Baggio Paschoal (foto). Ela lembrou ser necessário muito cuidado ao tratar do assunto por causa do luto da família e a questão ética que envolve a pandemia e preferiu deixar para segunda-feira algum outro eventual detalhe relevante.

As duas funerárias locais não chegaram a receber o corpo, segundo já tinham informado antes ao npdiario.

As informações preliminares foram do boletim da Secretaria da Saúde do Paraná divulgadas no final da tarde também deste domingo. O relato registrou a morte de mais 30 pacientes, todos estavam internados (13 mulheres e 17 homens, com idades que variam de dez a 84 anos e os óbitos ocorreram entre os dias 5 a 12 de julho).

O caso da menina de dez anos, cuja família é da zona urbana de Ribeirão Claro, foi o quinto na faixa etária de zero a 19 anos. No Paraná, são dois registros masculinos dos dez aos 19 anos, outros dois de jovens na mesma faixa e um de uma criança de cinco anos.

Em Ribeirão Claro, além da garota falecida, há outros quatro confirmados.

Os pacientes que faleceram residiam em Colombo (2), Curitiba (17), e um paciente em cada um dos seguintes municípios: Cascavel, Clevelândia, Nova Prata do Iguaçu, Palotina, Perola D’Oeste, Piraquara, Ribeirão Claro, Salto do Lontra, Santo Antonio do Sudoeste, Sapopema e Telêmaco Borba.