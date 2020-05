Ele tinha 76 anos e residia em Santo Antônio da Platina

O corpo do ex-gerente regional da Sanepar e ex-presidente da Promoção Humana, Anselmo Vale Luca (fotos com a esposa Inês) foi sepultado no final da tarde deste sábado, dia dois, em Santo Antônio da Platina.

Apesar de ter sido rapidamente atendido, não resistiu a um infarto, deixando a viúva, filhos Águida, Álvaro e Aline e oito netos.