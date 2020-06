Corpo de Bombeiros ganha reforço com 34 novos veículos

Por causa da pandemia, poucas autoridades participaram da solenidade, mas todas respeitaram as medidas de distanciamento social

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) participou nesta quarta-feira, dia 24, da entrega de 34 novos veículos para o Corpo de Bombeiros. As novas viaturas vão reforçar o atendimento das unidades do Norte, Noroeste, Campos Gerais, Litoral e Oeste do Estado. No Norte Pioneiro, Cornélio Procópio recebeu um veículo e passa a integrar a ação do Corpo de Bombeiros de todo o Paraná. “O reforço na estrutura do Corpo de Bombeiros conta também com o apoio da Assembleia Legislativa por meio de emendas parlamentares de diversos deputados, dentro do programa Paraná Mais Cidades. Estamos trabalhando para que, mesmo na pandemia, o Paraná continue garantindo segurança em todos os setores e em todos os municípios”, destaca Romanelli. O governador Ratinho Júnior disse que a parceria entre o executivo e o legislativo é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, um dos melhores do Brasil. “Essa união garante equipamentos modernos e tranquilidade para várias cidades”, resume o governador.





Reforço — Por causa da pandemia, poucas autoridades participaram da solenidade, mas todas respeitaram as medidas de distanciamento social, uso de máscara de proteção e higienização das mãos com álcool em gel. Romanelli acrescenta que, além dos 34 novos veículos, foram entregues também seis aparelhos desencarceradores – utilizados para resgatar vítimas presas em veículos acidentados. O pacote contempla ainda 20 ambulâncias, seis caminhonetes 4×4, seis caminhões para combate a incêndios e dois micro-ônibus.

A Assembleia Legislativa apoia o programa Paraná Mais Cidade, porque acredita que os investimentos em segurança no Paraná são necessários e importantes. A frota vai atender casos de emergência em 22 municípios de diferentes regiões do Estado”



O investimento é de R$ 8,6 milhões e com o programa e o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, o Siate recebeu 20 novas ambulâncias, ampliando e melhorando as condições de trabalho de um setor essencial, responsável por salvar vidas.



Pandemia — Apesar da pandemia e das medidas de combate ao coronavírus, a Assembleia Legislativa continua promovendo ações de combate à covid-19. Romanelli lembra que o legislativo não terá recesso em julho, justamente para, em conjunto com o Executivo, trabalhar no sentido de combater o avanço do novo coronavírus. Durante a entrega, o coronel Samuel Prestes, comandante do Corpo de Bombeiros destacou o esforço do Paraná no combate a covid-19 e do investimento do Estado na segurança.



É um reforço bem importante neste momento de pandemia, já que cada vez que atendemos uma vítima precisamos fazer uma assepsia mais completa do equipamento. Por isso precisamos de mais ambulâncias para não perder a capacidade de operação ”