Corregedor visita Subseção da OAB de Santo Antônio da Platina

Foi bem atendido

Na manhã de sexta-feira, dia 23, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina recebeu visitas ilustres.

Entre elas, o Corregedor do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 9.a Região Desembargador Dr. Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, que tratou de vários assuntos relacionados a atividade jurisdicional na Vara do Trabalho da cidade.

A Diretoria da Subseção da OAB, incluindo o presidente Aílson Levattoi, o Conselheiro Estadual, Pedro Pavoni, Presidentes de Comissões, Delegado da CAA e vários advogados que militam na área trabalhista se fizeram presentes para prestigiar o encontro.

A subseção abrange as cidades de Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Quatiguá, Jundiaí do Sul, Abatiá, Guapirama e Ribeirão do Pinhal.

O Corregedor é eleito pelo Plenário do Tribunal e seu mandato é de dois anos, coincidindo, regra geral, com o do Presidente. Geralmente, usa-se o critério da antiguidade, que nem sempre é o melhor. Alguns Tribunais adotam a figura do Vice-Corregedor, como forma de dividir o trabalho. Dele se espera, basicamente, que exerça um papel misto, preventivo e repressivo.

Como agente de aperfeiçoamento dos serviços judiciários, cabe-lhe orientar juízes e servidores, colher sugestões, baixar atos administrativos, facilitar o acesso à Justiça e o atendimento das partes, atuar em todas as frentes, para que a prestação jurisdicional seja rápida e eficiente. Como agente repressor de faltas, cumpre-lhe receber representações, investigá-las, coibir todas as falhas que se revelem nocivas aos trabalhos judiciários.