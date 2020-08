Covid-19 mata sobrinho do ex-governador Orlando Pessuti

Estado de saúde já estava bastante agravado pela doença

Giovani Jesus Pessuski (foto) perdeu a vida pela Covid-19 na manhã desta quinta-feira, dia seis, no Hospital Regional de Ivaiporã, aos 52 anos. Ele era filho da ex-chefe do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã, Onélia Pessuti Pessuski e sobrinho do ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti.

O corpo foi sepultado será às 13h30m no Cemitério Municipal, deixando a esposa e dois filhos.

Durante 28 anos cuidou da área social do Escritório Político de “Pessutão” no Vale do Ivaí.