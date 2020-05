Covid-19: Nutricionista aconselha alimentos para aumentar imunidade

Fundamental usar bons hábitos de vida como aliados

Ana Carolina Schiabel Schmidt (fotos) é uma profissional conceituada em toda a região por seu comprometimento e expertise. Ela listou para o npdiario em seu consultório, no centro de Santo Antônio da Platina, e deu sugestões sobre alimentação adequada para melhorar a imunidade.

A disseminação de informações erradas relacionando a prevenção em relação ao tratamento e prevenção do Coronavírus é preocupante. É importante ressaltar que não existe nenhum alimento, suplemento ou ações milagrosas que evitem o contágio. Basicamente, a melhor prevenção é o uso de máscara, restrição de contato físico, evitando ambientes de aglomeração, uso compartilhado de materiais pessoais, além da higiene constante das mãos com água, sabão e álcool em gel.

Por outro lado, o fortalecimento do sistema imunológico é uma medida necessária para que a recuperação após o contágio seja mais eficiente e cause menos danos possíveis à saúde. Para isso, é fundamental que o paciente use a nutrição e os bons hábitos de vida como aliados.

Nesta época em tempos de novas enfermidades, uma alimentação equilibrada favorece o organismo, ajuda na melhora da imunidade e auxilia na prevenção de doenças. Frutas como goiaba, acerola, limão e laranja são alimentos ricos em vitamina C, com ação anti-oxidativa e ainda robustece a resistência do sistema imune.

Segundo a nutricionista, o ideal é um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada, em conjunto com a prática de atividade física regular, sono adequado e hidratação correta. deve ocorrer no consumo diário mantimentos ricos em antioxidantes, que auxiliam na melhora da resposta ao sistema imunológico frente a novas infecções por microrganismos.

Confira alguns alimentos indicados para aumentar o funcionamento do sistema imunológico:

– Abacaxi:

É uma fruta rica em vitaminas e minerais e seu suco pode auxiliar no tratamento de doenças infecciosas do trato respiratório superior, na espuma do suco estão as saponinas, que contêm ação anti-inflamatória.

– Mel, própolis e pólen:

Recomendados para o fortalecimento do sistema imunológico e para tratamento de infecções. Tem funções antissépticas, antioxidante, bactericida, são fontes de energia e devem ser consumidos com cautela, principalmente por pessoas diabéticas, hipertensas e que tenham restrição ao álcool, no caso da própolis.

– Chás de ervas:

Fontes de catequinas, antioxidantes, porém, sua ingestão deve ser quantificada, pois, consumido em excesso, pode trazer malefícios, já que alguns chás contém a cafeína em sua composição, componente contraindicado para pessoas hipertensas.

– Gengibre e açafrão-da-terra: Ação anti-inflamatória e bactericida, seu consumo é estimulado, de maneira equilibrada, para indivíduos que nasceram com uma deficiência imunológica.

– Abacate, mamão, azeite de oliva e girassol, sementes de girassol e chia:

Riquíssimas em vitamina E, antioxidante indicado na fase de envelhecimento, pois são alimentos com maior teor de gorduras mono e poli-insaturadas, benéficas a saúde. Podem ser consumidos diariamente, com moderação, principalmente para pessoas com índices elevados de peso e de colesterol sanguíneo.

– Folhas verdes escuras: Ricas em vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, zinco, que são nutrientes fortalecedores da imunidade. Além disso, contribuem para tratamentos estéticos, como o fortalecimento das unhas.

Tendo uma alimentação balanceada e variada (frutas, principalmente as cítricas; vegetais verde-escuros; boas proteínas, como peixes e ovos; e especiarias, como: alho, cebola, salsinha, coentro no preparo dos alimentos).

Cuidar bem do intestino, pois é nossa barreira imunológica.

– Reduzir (e se possível, suspender) o consumo de álcool, tabaco e drogas. Todos reduzem a resposta imunológica.

Evitar o consumo de alimentos industrializados e refinados. A suplementação de bactérias probióticas e glutamina pode ser interessante em alguns casos.

Aumentar a ingestão de alimentos fonte de Zinco (fundamental para síntese de células imunológicas), como semente de girassol, abóbora, nozes, semente de chia, carnes e lentilha.

Garantir um bom consumo de vitamina C, que é muito importante para produção de células imunológicas, por meio de alimentos como acerola, limão, goiaba, kiwi, morango, laranja, brócolis, pimentão, couve, salsinha.

Shots antioxidantes ao acordar podem ajudar: limão + extrato de própolis + cúrcuma.

Própolis é uma substância com efeito protetor contra bactérias, vírus e infecções. É um ótimo agente imunomodulador e promove ativação de células de defesa. Incluir gengibre na rotina no chá, água saborizada e até ralado na salada.

Manter bons níveis de vitamina D se expondo ao sol por pelo menos 20 minutos ao dia, se necessário, fazer a suplementação. Cuidar do sono, dormir cedo e no mínimo seis horas por noite, se possível um pouco mais.

Não exagere nos exercícios físicos, muito volume e alta intensidade podem prejudicar a imunidade.

Para aumentar a sensação de saciedade nesses dias de isolamento, consumir boas proteínas em todas as refeições como: ovos, queijos (ricota e cottage), peixes, frango e carnes em geral. Além disso, alimentos que contenham boas fontes de gordura ajudam a promover a saciedade, por exemplo, castanhas (prefira as cruas e as torre em casa) e abacate, mas tenha cautela com quantidades pois são alimentos mais calóricos.