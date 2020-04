Cremado o corpo de Elba Brandani

Ela era matriarca de família de Santo Antônio da Platina

A querida dona Albinha (fotos) faleceu às 6h50m desta sexta-feira, dia dez, num hospital de Maringá. Ela tinha 84 anos e sofria de cardiopatias, insuficiência respiratória, entre outros. A causa foi falência múltipla de órgãos.

Alba Maria Vilas Boas foi casada com o saudoso dentista William, com o qual teve quatro filhas, Rosângela, Rosana, Rosilene e Nanci, e nove netos: Renata, Luis Gabriel, Luis Guilherme, Gustavo, Lorena, Isabel, Beatriz, Vítor, e Isadora,além de quatro bisnetos.

A família, tradicional em Santo Antônio da Platina, decidiu por cerimônia íntima. O corpo foi cremado em Maringá no final da tarde deste sábado, dia 11, e, depois, as cinzas jogadas no cemitério São João Batista, onde está enterrado o marido,