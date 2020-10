Curta fim de semana e feriado de boa na Cabana do Lago

Precisando descansar com a Família e/ou os amigos ? A Cabana do Lago montou um Pacote Especial

Com entrada na sexta-feira a partir das 16 horas e saída na segunda até 16h30m

Prato especial de domingo: Filé a parmigiana.

Prato especial do Feriado(segunda-feira): Churrasquinho misto.

Inclui hospedagem (acomodações possuem Ar Condicionado, Camas Box com colchões de excelente qualidade, frigobar, TV e muito mais).

Pensão completa, ou seja, as refeições café da manhã, almoço e jantar estão inclusas ao pacote. O cardápio é variado e sempre apresenta duas opções a cada refeição para a sua escolha, com comidas típicas como feijoada da cabana, churrasquinho misto da Cabana e muito mais , com deliciosas comidas.

Área de lazer com duas piscinas sendo uma natural e uma aquecida, play ground, atividades no lago como pedalinhos, caiaque, lagos para a pesca, animais da fazenda como galinhas, carneirinhos, patinhos, gansos e o Boi Chico.

Ainda atividades como tirolesa, passeios a cavalo e muita diversão.

Algumas opções de acomodações podem ser vistas no site e veja mais fotos: www.hotelcabanadolago.com.br

Visitas e almoços podem ser feitos sozinhas, duplas ou grupos.

Às margens da BR-153 (perto de Guapirama e Santo Antônio da Platina).

Consulte valores através do Whatsapp (43) 99650-0461 ou pelo telefone (43) 99985-3354.