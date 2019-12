Debatida Operação Verão no Norte Pioneiro

Visando segurança nas cidades que têm balneários

Nesta quinta-feira, dia 12, a Coordenação Geral da Operação Verão Costa Norte se reuniu na cidade de Pinhalão para tratar das ações que serão desenvolvidas no Norte Pioneiro tendo como objetivo o planejamento do emprego do policiamento nas cidades que possuem balneário e geralmente recebem veranistas nesta época.

O coronel Erich Wagner Osternak, representando o Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Rômulo Marinho Soares, orientou os trabalhos que contaram com a participação do Major Emerson Castelo Branco Oliveira, respondendo pelo comando do 2º BPM, o Capitão Alesandro Luis Wolski, comandante da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária, o Capitão Angelino José de Siqueira, comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente e o Subtenente Cláudio H. C. Cavazzani, comandante do 2° pelotão da 2ª Companhia de Polícia Ambiental além do delegado Juliano Fonseca, de Siqueira Campos e a delegada Patrícia Cavalari Bocamino Taborda, de Ribeirão Claro.

Estiveram no evento, colocando suas demandas. o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, prefeito de Pinhalão Sérgio Inácio Rodrigues, prefeitos de Ribeirão Claro Mário Augusto Pereira, de Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno e Nilton José Teles, representando o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo.