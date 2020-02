Dengue tira vida de adolescente e causa comoção no NP

Estudante tinha apenas 15 anos

Sofia Maria Altavter Ramos (fotos sozinha e com os pais) , de 15 anos, perdeu a vida em torno de 22h45m desta quarta-feira, dia 12, no Honcar (Hospital Norte Paranaense) , de Arapongas, para onde foi encaminhada com urgência após internamento no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina. No teste rápido já havia sido confirmada a dengue.

A vítima deixou duas irmãs, a fisioterapeuta Mariana e a gêmea idêntica, Isabela. Além dos pais, Rosana Altvater e Alessandro Montanheiro; dos avós maternos Maria Inês e Adílio, avós paternos Maria Elsa e Ari Ramos, muitos parentes e os colegas do curso de Alimentos do Instituto Federal do Paraná, em Jacarezinho, onde passou em primeiro lugar e estava iniciando as aulas.

O atestado de óbito foi miocárdica viral/dengue, de acordo com o que revelou a mãe.

Em depoimento exclusivo e emocionado ao npdiario, a genitora, que trabalha na agência platinense do Banco do Brasil, declarou : “o médico me disse que o vírus atacou os músculos do coração e minha filha não resistiu”.

A adolescente sofreu convulsões.

A estudante não tinha cardiopatia e nenhum tipo de outra doença, adicionou Rosana.

A família mora no centro de Santo Antônio da Platina, região da cidade onde mais tiveram registros dos 16 confirmados no município.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão e a 19ª Regional de Saúde acompanharam o drama, “temos que alertar mais e mais a população para evitar acúmulo de lixo e de água parada, entre outras providências, temos que evitar mais mortes e uma epidemia”, comentou, apreensiva, “imaginem o sofrimento da família”.

A mãe, até a madrugada desta quarta-feira, dia 12, ainda não havia definido o horário do sepultamento da garota.

Por redes sociais, familiares lamentam, agradecem orações e mesmo desconhecidos se mostram comovidos com a fatalidade.

O npdiario acompanha os detalhes e traz as informações em tempo real.