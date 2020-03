Cobra Repórter busca recursos para castração de animais de rua

Projeto Castramóvel

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se reuniu com o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, nesta terça-feira (10), em Curitiba (foto). Durante o encontro, eles conversaram sobre o projeto de castração gratuita de cães e gatos no Estado.

“Esses animais estão sujeitos a muitas doenças. Se a gente tem um animal castrado, a tendência é diminuir a população de rua e reduzir a incidência de zoonoses consequentemente”, explicou o deputado Cobra Repórter, que é autor da Lei Estadual nº 19.472/2018, o Julho Dourado que tem por objetivo realizar ações e motivar a população para que reflita sobre o bem-estar desses animais.

O parlamentar está buscando recursos, junto ao Governo do Estado, para que um castramóvel percorra as cidades do norte e norte pioneiro com a esterilização gratuita de cães e gatos. O deputado está lutando para que o Paraná tenha o maior programa de castração de animais abandonados do Brasil! Ele, inclusive, já solicitou aos prefeitos de municípios do interior para que já façam um levantamento do número de animais de rua em suas cidades.