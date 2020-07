Deputado Cobra Repórter visita obra modelo de Rancho Alegre

Projeto prevê pista de caminhada iluminada e parquinho para as crianças

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve nesta semana, dia 21, em Rancho Alegre, para visitar a revitalização do lago do Vale do Canaã. “É uma obra fantástica que vai servir de modelo para outras cidades do Estado! Uma revitalização possível graças à ajuda do governador Ratinho Junior, ao nosso apoio e também do empenho do prefeito Fernando Coimbra, do vice Flavinho e dos vereadores da base”, destacou o deputado Cobra Repórter.

O Lago do Vale do Canaã estava abandonado há mais de uma década. O trabalho ainda não foi concluído, mas já é possível notar a diferença e a população vizinha ao local já está satisfeita com a mudança realizada até agora. O Vale está sendo revitalizado para se tornar um espaço de lazer para as famílias de Rancho Alegre. A primeira etapa da obra está orçada em R$ 200 mil e a segunda etapa em R$ 450 mil. A conclusão deve ocorrer em até 60 dias. O projeto prevê pista de caminhada iluminada, parquinho para as crianças, academia ao ar livre, campo de grama sintética e arborização.

“O Vale do Canaã será um ponto turístico graças aos esforços do deputado Cobra Repórter e do Governo do Estado. O deputado está trazendo importantes conquistas para Rancho Alegre. Por ser aqui da nossa região, ele está sempre presente no município. Tem mandando recursos, vindo aqui constantemente e acompanhando a evolução da nossa cidade”, explicou o prefeito Fernando Coimbra.