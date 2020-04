Deputado quer autorização para que lava-rápido funcione

Higienização dos veículos também é importante

O deputado estadual Cobra Repórter vai solicitar ao governo do Estado, a autorização para que os lava-rápidos funcionem por se tratar de um serviço essencial, que contribui para a higienização dos veículos que circulam pelas cidades e, consequentemente no combate ao coronavírus.

A higienização dos veículos é uma medida que vem sendo adotada por muitos municípios em suas divisas para conter o avanço do coronavírus. Portanto, defende Cobra Repórter, é uma medida de fundamental importância também dentro dos municípios.

“Vamos solicitar ao governador que faça uma adequação no decreto e que permita o funcionamento dos estabelecimentos que fazem a limpeza de veículos. Higienização, desinfecção e descontaminação são essenciais no combate à disseminação do novo coronavírus”, ressalta.