Deputado quer suspensão de pedágio para caminhões no Paraná

Visando abastecimentos das cidades

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa nesta segunda (23), um Requerimento solicitando ao governador Ratinho Junior a suspensão imediata da cobrança para os caminhões nos pedágios de rodovias no âmbito territorial do Estado do Paraná, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Para o deputado, há uma urgência nesta medida, pois os caminhoneiros continuam o trabalho para manter as cidades abastecidas, mesmo com as restrições de funcionamento de comércios, shoppings e afins.

“Não podemos impor mais esse sacrifício aos caminhoneiros que estão nas estradas, se submetendo ao contágio para manter toda a população abastecida. Solicitamos ao governador que busque o entendimento junto às concessionárias e determine a suspensão desta cobrança para os caminhões em todo o Paraná”, enfatizou Cobra Repórter.