Encontrada calopsita no bairro São Francisco

Em Santo Antônio da Platina

Calopsita branca inteira, chamada Cherry (fotos), fugiu nesta segunda-feira, dia seis, no fim da tarde, nas proximidades da entrada para o Jardim São Francisco, início da rua Marechal Deodoro, no Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina.

O dono pediu informação através do npdiario e conseguiu.

A ave já foi entregue.