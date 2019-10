Desaparece gata platinense no Jardim Colorado

Olhos são azuis



Gata branca, com olhos azuis, rabo com listras amarelas e de coleira com sininho pendurado desapareceu.

Atende por Kika.

É carinhosa e sumiu na noite de segunda-feira,dia 30, no Jardim Colorado, em Santo Antônio da Platina. Informações pelo Whatsapp (43) 9 9645 6152 com Paulo Myszko.