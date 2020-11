Diva de Santana do Itararé / Siqueira Campos é a nova Gata da Semana

Exuberância em estágio máximo com muita saúde e beleza

Bruna Caroline (fotos) tem 23 anos, nascida em Santana do Itararé, reside atualmente em Siqueira Campos, onde trabalha na empresa Protork, no departamento comercial há mais de 5 anos.

Formada em Educação Física, é uma menina que se preocupa muito com sua saúde.

Inteligente, vaidosa, extrovertida, sua alegria contagia a todos ao seu redor. Ama os animais e tem em primeiro lugar sua família e amigos.

Tem com lema de vida viver intensamente. Adora viajar com os amigos, conhecer lugares e conhecer o mundo.

Essa é Bruna, uma jovem encantadora que brilha e emociona a todos.

Essa maravilhosa deusa loira é a nova Gata da Semana.