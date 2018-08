Domingo tem Almoço das Famílias na quadra da Matriz

Organização do MFC platinense

Neste domingo, dia 19, está confirmado o almoço na quadra do Centro Pastoral, ao lado da igreja Matriz, integrando atividades da Semana da Família de Santo Antônio da Platina.

O prato principal será feijoada e o evento é aberto para a comunidade.

Ingressos a venda no escritório paroquial, Salão do Hamilton, Florata e loja Euphoria: R$ 20,00 adultos e R$ 10,00 crianças de cinco a dez anos.

A promoção, beneficente, é do Movimento Familiar Cristão.