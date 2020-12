Nos dias 16 e 17 através de vídeo-conferência

A coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), Kele Cristiani (foto), informou que no próximo dia 16 fará uma reunião virtual com os prefeitos eleitos (e reeleitos) da mesorregião do Norte Pioneiro.

No dia 17, será a vez dos vereadores.

O encontro será pelo Google Meet, uma ferramenta (aplicativo) desenvolvida especificamente para se realizarem reuniões em vídeo a distância, com alta qualidade de áudio e vídeo e comportando um grande número de participantes online ao mesmo tempo.

Haverá interações entre quem desejar e ela fará orientações gerais sobre as questões administrativas nas gestões municipais.

A sede do Gepatria fica em em Santo Antônio da Platina, de onde a promotora comandará os encontros (que são facultativos) pela internet.

Além dos platinenses, o evento online terá os chefes dos executivos e os edis de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, Itambaracá, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Barbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.