Duda Alves surge deslumbrante como nova Gata da Semana

Modelo esquenta ainda mais a primavera no Norte Pioneiro

Ela se Maria Eduarda Alves, tem 22 anos e é formada em Serviço Social, “gosto de tirar fotos, malhar, estar com os amigos, ver uma série, essas coisas”, afirma, adicionando que, “além de já ter trabalhado no npdiario como recepcionista, atuo no comércio platinense como modelo fotográfica para algumas lojas como Casa Marechal, Cleide Andrreatta, Didhi Moda Íntima, John Lu Boutique, entre outras”, ronrona a felina extraordinária.