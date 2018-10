Eleição 2018 no Paraná: O esforço final

Texto do jornalista Fábio Campana

Marmelada na hora da morte, mata, dizia minha mãe. Ora, pois, é inevitável. Um dia antes da eleição, os candidatos jogam suas últimas esperanças no esforço para conquistar os eleitores indecisos. Ratinho Jr. continua a apostar todas as suas fichas em furar suas barreiras de rejeição e vencer no primeiro turno. Atrás dele, Cida Borghetti, a governadora que tenta a reeleição confia nos analistas que lhe dizem de seu crescimento e na certeza de que ela estará no segundo turno para enfrentar Ratinho.

Atropelando por fora vem João Arruda, que tem seus próprios números e intuições. Acredita que está numa curva ascendente que pode fazer dele o desafiante de Ratinho Jr. no segundo turno.

Pois,pois, temos pesquisas para hoje, a mais importante é a do Ibope/RPC. Mas certeza definitiva só amanhã, depois dos votos contados. As pesquisas erraram tanto no passado, inclusive o Ibope, que já não convencem mais ninguém.

Quanto ao Senado, as dúvidas são também imensas. Quatro nomes disputam duas vagas. Requião, Oriovisto Guimarães, Flávio Arns e Alex Canziani. Não há unanimidade nas previsões.