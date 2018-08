Eleição aberta; João Arruda garante 2º turno: 78,6 % não tem candidato

78,6% dos entrevistados afirmam não ter candidato

A pesquisa (espontânea) IRG/Bem Paraná revelou também que a disputa eleitoral está aberta e a maioria dos paranaenses ainda não definiu em quem vai votar para o governo do Estado. Na consulta espontânea, em que o eleitor informa sua preferência sem a de candidatos, nada menos do que 78,6% dos entrevistados afirmam não ter candidato.

Nesse caso, o deputado estadual e candidato do PSD, Ratinho Júnior, é o mais citado, com 8,3%, seguido da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, com 3,6%. O senador Roberto Requião (MDB), que é candidato à reeleição e não concorre ao governo, aparece em terceiro, com 0,7% das citações, seguido do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu de concorrer, com 0,6%.

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaense, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-09806/2018.