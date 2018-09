Eleição no Paraná está aberta, indica pesquisa Arbeit

Nada ainda está decidido

A eleição no Paraná ainda está aberta, apesar da liderança do deputado Ratinho Junior (PSD) com 39,67% das intenções de voto. Os números são da pesquisa do Instituto Arbeit divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo jornal Correio Paranaense. Em segundo lugar está a governadora Cida Borghetti (PP), com 18,47%, seguida de João Arruda (MDB), com 6,73%; Dr Rosinha (PT), 4,07%, Ogier Buchi (PSL), com 1,33%; Professor Piva (Psol), 1,13%; Jorge Bernardi (Rede), 0,27%; Ivan Bernardo (PSTU), 0,2% e Geonísio Marinho (PRTB), 0,13%.

Os indecisos somam 17,87%, brancos e nulos (6,73%) e não responderam somam 3,4%. A margem de erro é de 2,5% e o grau de confiança, de 95. O instituto entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 8 e 11 de setembro em 69 cidades. A pesquisa está registrada no TRE-PR sob o número 08399/2018.

O que sinaliza para um segundo turno está na diferença de 8,47% entre Ratinho Junior e os demais candidatos. A pesquisa espontânea também reforça a tese: 71,93% afirmaram que não sabem ou não responderam em quem votar no dia 7 de outubro. A intenção de voto na estimulada também oscila já que 47,13% afirmaram que podem mudar o voto e 44,73% afirmaram que a intenção de voto é definitiva.

Na espontânea, quando não se apresenta qualquer lista/disco ao eleitores, Ratinho Junior tem 14,13%, seguido de Cida Borghetti (5,47%), João Arruda (2,47%), Dr Rosinha (1,4%). Ogier Buchi, Professor Piva e Jorge Bernardi também são mencionados na espontânea, conforme divulgou o jornal Correio Paranaense.

A rejeição dos candidatos pode ser considerada baixa: Cida Borghetti (13,73%), Dr Rosinha (12,6%), Ratinho Junior (8,4%) e João Arruda (5,47%). Não sabem/não responderam sobre a rejeição somaram 51,2%.